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Умер актер из «Крокодила Данди» Марк Блум

Американский актер Марк Блум, сыгравший в фильме «Крокодил Данди», умер от нового типа коронавируса. Об этом сообщает The Variety со ссылкой на исполнительного вице-президента гильдии актеров американской федерации телевидения и радио Ребекку Деймон.

Блум скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Актеру было 69 лет. The Hollywood Reporter со ссылкой на его жену отмечает, что Блум умер в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице.

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Нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons, где работал актер, выразила соболезнования в связи со смертью Блума. «Спасибо тебе, Марк, за все, что ты принес в наш театр, а также в театры и зрителям по всему миру. Мы будем скучать по тебе», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Марк Блум родился 14 мая в 1950 года в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси. Помимо «Крокодила Данди», актер снимался в фильмах «Свидание вслепую», «Шаг вперед 3D», а также в сериалах «Клан Сопрано», «Элементарно» и других картинах.

По данным университета Джона Хопкинса, в мире число зараженных новым коронавирусом превысило 520 тыс. человек, а в США — 79 тыс.

Теги: США, актер, коронавирус
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