Умер актер из «Крокодила Данди» Марк Блум

Американский актер Марк Блум, сыгравший в фильме «Крокодил Данди», умер от нового типа коронавируса. Об этом сообщает The Variety со ссылкой на исполнительного вице-президента гильдии актеров американской федерации телевидения и радио Ребекку Деймон.

Блум скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Актеру было 69 лет. The Hollywood Reporter со ссылкой на его жену отмечает, что Блум умер в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице.

Нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons, где работал актер, выразила соболезнования в связи со смертью Блума. «Спасибо тебе, Марк, за все, что ты принес в наш театр, а также в театры и зрителям по всему миру. Мы будем скучать по тебе», — говорится в сообщении компании в Twitter.