СК завел дело из-за смерти трехлетней девочки в детском саду в Петербурге

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в детском саду Санкт-Петербурга, сообщается на сайте управления СК по городу.

«По предварительным данным, девочка получила травму во время прогулки на детской площадке», — уточняется в сообщении.

Тело ребенка обнаружили в образовательном учреждении Калининского района.

СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти, следователи продолжают расследование.

Девочка умерла в детском саду № 100 из-за остановки дыхания, уточняет петербургское издание «Фонтанка». До этого ребенок провел больше часа без сознания в медицинском кабинете детского сада. По информации журналистов, воспитанница сада потеряла сознание во время прогулки, прибывшая на место скорая помощь не смогла ее спасти. На теле ребенка отсутствуют видимые повреждения, умершая также не страдала хроническими заболеваниями.