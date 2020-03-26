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СК завел дело из-за смерти трехлетней девочки в детском саду в Петербурге

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в детском саду Санкт-Петербурга, сообщается на сайте управления СК по городу.

«По предварительным данным, девочка получила травму во время прогулки на детской площадке», — уточняется в сообщении.

Тело ребенка обнаружили в образовательном учреждении Калининского района.

СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти, следователи продолжают расследование.

Девочка умерла в детском саду № 100 из-за остановки дыхания, уточняет петербургское издание «Фонтанка». До этого ребенок провел больше часа без сознания в медицинском кабинете детского сада. По информации журналистов, воспитанница сада потеряла сознание во время прогулки, прибывшая на место скорая помощь не смогла ее спасти. На теле ребенка отсутствуют видимые повреждения, умершая также не страдала хроническими заболеваниями.

РБК направил запрос в администрацию детского сада № 100 Калининского района, в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга, в Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

4 марта в Подмосковье уволили за халатность воспитателя детского сада, где пятеро детей отравились крысиным ядом. Пострадавшим сделали промывание желудка, никто не погиб. По версия следствия, дети нашли яд на полке.

Теги: Санкт-Петербург, СК, гибель ребенка, новости РБК
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