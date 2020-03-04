В Подмосковье уволили воспитателя отравившихся детей

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Воспитателя детского сада в Воскресенске уволили за халатность после инцидента с пятью детьми, отравившимися ядом для грызунов. Об этом РБК сообщили в управлении образованием Воскресенска. Кроме того, заведующей детским садом объявлен выговор.

«По данному случаю проводится проверка», — добавили в управлении.

Ранее 4 марта стало известно, что пятеро детей в Подмосковье были госпитализированы с диагнозом «отравление химическим веществом». По данным следователей, возраст пострадавших — пять лет. В больнице им сделали промывание желудка, и сейчас здоровью детей ничто не угрожает.

По версии следствия, один из воспитанников сада нашел средство от грызунов на полке и поделился им с другими.