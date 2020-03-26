Общество , 26 мар, 12:24
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В Москве в клинике около подстанции взорвалось оборудование
В столичной клинике на Хорошевском шоссе рядом с электроподстанцией взорвалось медицинское оборудование, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
«Произошел хлопок в медицинском оборудовании с последующим возгоранием на площадки 0,5 кв. м», — сказали в пресс-службе. Возгорание потушили, информации о пострадавших не поступало.
Медицинское учреждение располагается в подвале административного четырехэтажного здания, электроподстанция находится по соседнему адресу.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента жилищно-коммунального хозяйства уточнил, что до прибытия спасателей из здания эвакуировали 200 человек.
В Подмосковье 21 марта загорелся склад, площадь возгорания составила 60 тыс. кв. м. В результате никто не пострадал.