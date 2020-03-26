Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 25 мар, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 25 мар, 13:35
Песков сообщил об отсутствии решений о продлении нерабочей недели Общество, 12:49 Кремль счел неуместными рассуждения о введении режима ЧС Общество, 12:49 Путешествие в три шага: как меняется российский туризм Pro, 12:49  Кремль сообщил о разработке новых мер по поддержке экономики Экономика, 12:47 Кремль не назвал временным налог на процентный доход по вкладам Финансы, 12:46 Bloomberg назвал падение цен на 60% «верхушкой айсберга» Экономика, 12:43 Как начать инвестировать в облигации Партнерский материал, 12:27 В Москве в клинике около подстанции взорвалось оборудование Общество, 12:24 Не в рублях. Как организовать прием криптовалюты в своем бизнесе Крипто, 12:24 Варданян увидел в ситуации с вирусом исчезновение прежнего формата мира Бизнес, 12:23 В Литве у 20 военных батальона НАТО выявили коронавирус Общество, 12:16 Собчак рассказа о состоянии Людмилы Нарусовой Общество, 12:09 Страхи вскладчину: как пандемия изменит отношение к шерингу — Bloomberg Pro, 12:08 Не только гречка: что россияне покупают в период пандемии Стиль, 12:06
Общество ,  
0 

В Москве в клинике около подстанции взорвалось оборудование

В столичной клинике на Хорошевском шоссе рядом с электроподстанцией взорвалось медицинское оборудование, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Произошел хлопок в медицинском оборудовании с последующим возгоранием на площадки 0,5 кв. м», — сказали в пресс-службе. Возгорание потушили, информации о пострадавших не поступало.

Медицинское учреждение располагается в подвале административного четырехэтажного здания, электроподстанция находится по соседнему адресу.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента жилищно-коммунального хозяйства уточнил, что до прибытия спасателей из здания эвакуировали 200 человек.

В Подмосковье 21 марта загорелся склад, площадь возгорания составила 60 тыс. кв. м. В результате никто не пострадал.

Теги: новости РБК, взрыв, Москва
Материалы по теме
МЧС показало видео пожара на складе в Подмосковье
Общество
Пятеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском
Общество
В МЧС сообщили о крушении вертолета в Ненецком автономном округе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter