В Москве в клинике около подстанции взорвалось оборудование

В столичной клинике на Хорошевском шоссе рядом с электроподстанцией взорвалось медицинское оборудование, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Произошел хлопок в медицинском оборудовании с последующим возгоранием на площадки 0,5 кв. м», — сказали в пресс-службе. Возгорание потушили, информации о пострадавших не поступало.

Медицинское учреждение располагается в подвале административного четырехэтажного здания, электроподстанция находится по соседнему адресу.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента жилищно-коммунального хозяйства уточнил, что до прибытия спасателей из здания эвакуировали 200 человек.

В Подмосковье 21 марта загорелся склад, площадь возгорания составила 60 тыс. кв. м. В результате никто не пострадал.