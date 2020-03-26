Utair назвал ложной информацию о возгорании двигателя самолета в Сургуте

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В компании Utair опровергли появившуюся в СМИ информацию о возгорании двигателя самолета ATR-72, который готовился к вылету из аэропорта Сургута. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Utair опровергает ложную информацию о возгорании двигателя в самолете ATR. На совершенно другом типе самолета (Ан-24) при подготовке к взлету сработал датчик генератора о наличии искрения. Возгорания не было. По правилам безопасности авиакомпания меняет борт», — говорится в сообщении.

О возгорании двигателя у самолета ATR-72, который готовился к вылету по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, произошло возгорание правой силовой установки. Он уточнил, что на борту находились 12 пассажиров. «Экипажу удалось справиться с огнем без привлечения пожарных. Никто не пострадал», — добавил собеседник.

В пресс-службе аэропорта Сургута сообщили РБК о неисправности у одного из бортов, который готовился к вылету. «Задержка пока до 13:30 (по местному времени; 11:30 мск)», — заявили в аэропорту. Там не уточнили, о каком самолете и о какой неисправности идет речь, однако отметили, что неполадки возникли у самолета авиакомпании Utair.