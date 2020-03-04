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После нападения стаи собак на детей в Красноярском крае завели дело

В Следственном комитете возбудили уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на детей в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба главного управления СК по региону.

После проведенной проверки следователи установили, что 26 января десятилетний мальчик и его четырехлетняя сестра вышли на прогулку в городе Ачинске. Внезапно на улице появилась стая бродячих собак, которая напала на девочку.

Животные укусили ребенка за лицо. Когда девочку доставили в больницу, медики зафиксировали легкий вред здоровью.

Следователи опросили сотрудников администрации Ачинска, ответственных за контроль за безнадзорными животных и изъяли документацию по деятельности подрядчика, который занимается отловом собак.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Ранее в феврале в Красноярске завели дело после того, как в одном из районов города обнаружили тело женщины с травмами, характерными для укусов собак.

Труп обнаружил прохожий на одной из улиц. Рядом с погибшей находилась стая собак. Следователи возбудили дела по ч. 1 ст. 105 УК «Убийство» и ст. 293 УК «Халатность.

Теги: Красноярский край, собаки, дети, СК
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