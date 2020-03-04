После нападения стаи собак на детей в Красноярском крае завели дело

В Следственном комитете возбудили уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на детей в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба главного управления СК по региону.

После проведенной проверки следователи установили, что 26 января десятилетний мальчик и его четырехлетняя сестра вышли на прогулку в городе Ачинске. Внезапно на улице появилась стая бродячих собак, которая напала на девочку.

Животные укусили ребенка за лицо. Когда девочку доставили в больницу, медики зафиксировали легкий вред здоровью.

Следователи опросили сотрудников администрации Ачинска, ответственных за контроль за безнадзорными животных и изъяли документацию по деятельности подрядчика, который занимается отловом собак.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).