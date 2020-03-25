Путин передал Росздравнадзор в введение Минздрава

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения перешла в ведение Минздрава, соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Постановление должно повысить эффективность надзора в сфере здравоохранения. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. В нем он назвал ключевым приоритетом жизнь, безопасность и здоровье россиян. По словам политика, все возможности и ресурсы сейчас направлены на создание системы своевременной медицинской помощи. Сотрудников медицинских служб президент поблагодарил за работу «на переднем крае защиты страны».