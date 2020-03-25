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Политика ,  
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Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

Алексей Навальный (Фото: navalny / Twitter)

Трое неизвестных обсыпали мукой основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и облили его прокисшим молоком. Об этом оппозиционер написал в своем Twitter.

Инцидент произошел возле здания редакции радиостанции «Эхо Москвы», уточнил в  своем Telegram журналист Александр Плющев.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией о произошедшем.

В апреле 2017 года на Навального напали около его офиса, плеснув зеленкой в лицо. В результате оппозиционер получил химический ожог левого глаза. По факту произошедшего было заведено уголовное дело, однако позднее полиция приостановила расследование в связи с тем, что установить причастных к нападению не удалось.

Сам оппозиционер говорил, что личности плеснувших ему в лицо зеленкой были установлены через несколько часов после случившегося, и назвал их имена. По данным сотрудников ФБК, напавшими оказались участники движения SERB. Активисты заявили, что у правоохранительных органов нет к ним претензий. Также лидеры SERB отрицали причастность участников движения к произошедшему. 

В марте того же года Навального облили зеленкой во время визита в Барнаул, куда он приехал на открытие предвыборного штаба. Оппозиционер собирался участвовать в выборах президента в 2018 году, однако ЦИК отказал ему в выдвижении.

Теги: Алексей Навальный, «Эхо Москвы»
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