Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

Алексей Навальный (Фото: navalny / Twitter)

Трое неизвестных обсыпали мукой основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и облили его прокисшим молоком. Об этом оппозиционер написал в своем Twitter.

Инцидент произошел возле здания редакции радиостанции «Эхо Москвы», уточнил в своем Telegram журналист Александр Плющев.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией о произошедшем.

В апреле 2017 года на Навального напали около его офиса, плеснув зеленкой в лицо. В результате оппозиционер получил химический ожог левого глаза. По факту произошедшего было заведено уголовное дело, однако позднее полиция приостановила расследование в связи с тем, что установить причастных к нападению не удалось.

Сам оппозиционер говорил, что личности плеснувших ему в лицо зеленкой были установлены через несколько часов после случившегося, и назвал их имена. По данным сотрудников ФБК, напавшими оказались участники движения SERB. Активисты заявили, что у правоохранительных органов нет к ним претензий. Также лидеры SERB отрицали причастность участников движения к произошедшему.