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В Тамбовской области два человека погибли при столкновении автобусов

Два человека погибли, еще около 15 получили травмы при столкновении двух автобусов в Тамбовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Уточняется, что авария произошла, когда оба автобуса следовали по маршруту Москва — Волгоград. «При попутном движении они разъехались по обочинам и один из автобусов через отбойник вылетел в кювет», — рассказали в пресс-службе. Пострадавших госпитализируют в Жердевскую и Уваровскую районные больницы, указали там.

«РИА Новости» со ссылкой на областное управление МВД пишет о трех погибших из-за аварии. Столкновение произошло на 566-м км трассы Р-22 Москва — Волгоград в населенном пункте Чикаревка, передает агентство. Отмечается, что, по предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия.

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20 марта один человек погиб при аварии на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге. ДТП произошло во Всеволожском районе, там столкнулись автомобиль марки BMW и грузовик Renault Kerax, из-за чего легковая машина загорелась. Прибывшие на место аварии спасатели нашли в сгоревшей машине тело мужчины.

Теги: авария, Тамбовская область
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