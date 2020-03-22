В Тамбовской области два человека погибли при столкновении автобусов

Два человека погибли, еще около 15 получили травмы при столкновении двух автобусов в Тамбовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Уточняется, что авария произошла, когда оба автобуса следовали по маршруту Москва — Волгоград. «При попутном движении они разъехались по обочинам и один из автобусов через отбойник вылетел в кювет», — рассказали в пресс-службе. Пострадавших госпитализируют в Жердевскую и Уваровскую районные больницы, указали там.

«РИА Новости» со ссылкой на областное управление МВД пишет о трех погибших из-за аварии. Столкновение произошло на 566-м км трассы Р-22 Москва — Волгоград в населенном пункте Чикаревка, передает агентство. Отмечается, что, по предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия.