Умер сценарист и режиссер Илья Рубинштейн

Фото: Илья Рубинштейн / Facebook

Умер сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн. Об этом сообщила РБК его мать.

По ее словам, Рубинштейн скончался накануне, 24 марта. «Ему было очень плохо. Так как-то получилось, что от него вся медицина отвернулась, и он оказался представлен самому себе, это было ужасно», — сказала она.

Мать сценариста не уточнила, когда и где состоятся похороны.

Илья Рубинштейн родился в 1962 году в Москве. Он окончил Московский Экономико-статистический институт (МЭСИ) в 1985 году. В 1990-е годы окончил актерский факультет ГИТИСа и сценарный факультет ВГИК им. С.А. Герасимова

Рубинштейн выступил сценаристом фильма «Папа» режиссера Владимира Машкова. Фильм был номинирован как «Лучший фильм года» национальной премии «Золотой орел», получил приз зрительских симпатий Московского международного фестиваля. Фильм «Май» Ильи Рубинштейна и Марата Рафикова получил специальный приз жюри Всероссийского конкурса киносценариев.