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СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области

Фото: ГУ МЧС по Пензенской области

Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.

В Следственном комитете отметили, что при первоначальном осмотре на телах погибших не обнаружили каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Для установления точной причины происшествия назначены судебно-медицинские и судебная пожаро-техническая экспертизы.

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Также следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Пожар произошел ночью 25 марта в частном жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области по адресу: Заречный переулок, 11. В результате происшествия погибли четверо взрослых и трое детей: две девочки 2012 года рождения и одна — 2008 года рождения.

Теги: пожар, Пензенская область
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