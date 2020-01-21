На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8

На востоке Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8, следует из данных Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 02:21 мск. Эпицентр землетрясения находился в 126 км от поселка Усть-Камчатск и залегал на глубине 165 км. По данным регионального главка МЧС, жители Камчатки толчков не ощутили.

17 января у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4. Угрозы цунами и разрушений не было, в результате стихийного бедствия никто не пострадал.