В Исландии заявили о заражении пациента двумя штаммами коронавируса

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Пациент в Исландии заразился двумя штаммами коронавируса COVID-19, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

По его словам, второй штамм является мутацией первоначальной версии коронавируса, вспышку которого впервые зафиксировали в китайском городе Ухань. Это может быть первый случай двойного заражения, отметил специалист.

Предположительно, мутировавший штамм является более агрессивным. Также сообщается, что 24 марта в стране был зарегистрирован первый смертельный случай от вируса: умерла 60-летняя женщина, у которой было хроническое заболевание. По последним данным, в Исландии зафиксировано 588 случаев инфицирования новым коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 24 марта, в мире заражены более 370 тыс. человек, более 14,5 тыс. человек скончались.