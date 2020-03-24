В Москве «заминировали» Боткинскую больницу и ЦКБ РАН

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Сообщения об угрозе взрыва поступили на электронную почту более чем 20 медицинских учреждений в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, среди них Боткинская больница, Центральная клиническая больница РАН, НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей, медцентр «Нова Клиник», Лечебный центр на улице Тимура Фрунзе. Также были «заминированы» Центральная районная больница в Балашихе, детская поликлиника в Наро-Фоминске, больница № 119 в Химках.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу департамента здравоохранения Москвы. В пресс-службе Минздрава Московской области РБК подтвердили, что поступила информация об угрозе взрыва в учреждениях здравоохранения в Балашихе и Химках. «Здания проверили. Информация оказалась ложной», — сообщил представитель министерства.

В Лечебном центре на улице Тимура Фрунзе РБК рассказали, что на электронную почту клиники пришло сообщение о заложенном взрывном устройстве. «Приезжали пожарные, полиция, кинологи, здание было проверено, людей эвакуировали, ничего не нашли. Сейчас центр работает в обычном режиме», — заявили в клинике.

В пресс-службе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» (к нему относится НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей) РБК сообщили, что здание было проверено, взрывное устройство не обнаружили.

РБК направил запрос в «Нова Клиник. Центр репродукции и генетики», Центральную клиническую больницу РАН, центральную районную больницу в Балашихе, 119-ю больницу в Химках и Боткинскую больницу.