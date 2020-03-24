Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 12:58
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 85,43 (-1,28) Quote, 12:58
Отец Нурмагомедова заявил о желании провести бой с Фергюсоном в Москве Спорт, 22:11 Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом Экономика, 22:09 Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе Общество, 21:54 В Москве «заминировали» Боткинскую больницу и ЦКБ РАН Общество, 21:38 СМИ узнали о пожертвовании Роналду на борьбу с COVID-19 Спорт, 21:34 РЖД согласовали спецпоезд для вывоза россиян из Украины Общество, 21:33 Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Общество, 21:11 Директор театра Маяковского ответил на обвинения владельцев клуба «Маяк» Общество, 21:09 Антикризисный набор: какие продукты можно купить за баррель нефти Quote, 21:02 Срок приостановки бундеслиги могут продлить до конца апреля Спорт, 20:59 Экипировщик олимпийской сборной России сообщил о финансовых потерях Спорт, 20:42 Власти поручили привлечь Минобороны и МЧС к вывозу россиян из-за границы Общество, 20:41 Собянин предложил жестко контролировать борьбу с COVID-19 в регионах Общество, 20:39 Генсек ООН попросил страны G20 отказаться от санкций для борьбы с вирусом Политика, 20:35
Общество ,  
0 

В Москве «заминировали» Боткинскую больницу и ЦКБ РАН

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Сообщения об угрозе взрыва поступили на электронную почту более чем 20 медицинских учреждений в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, среди них Боткинская больница, Центральная клиническая больница РАН, НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей, медцентр «Нова Клиник», Лечебный центр на улице Тимура Фрунзе. Также были «заминированы» Центральная районная больница в Балашихе, детская поликлиника в Наро-Фоминске, больница № 119 в Химках.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу департамента здравоохранения Москвы. В пресс-службе Минздрава Московской области РБК подтвердили, что поступила информация об угрозе взрыва в учреждениях здравоохранения в Балашихе и Химках. «Здания проверили. Информация оказалась ложной», — сообщил представитель министерства.

В Лечебном центре на улице Тимура Фрунзе РБК рассказали, что на электронную почту клиники пришло сообщение о заложенном взрывном устройстве. «Приезжали пожарные, полиция, кинологи, здание было проверено, людей эвакуировали, ничего не нашли. Сейчас центр работает в обычном режиме», — заявили в клинике.

В пресс-службе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» (к нему относится НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей) РБК сообщили, что здание было проверено, взрывное устройство не обнаружили.

РБК направил запрос в «Нова Клиник. Центр репродукции и генетики», Центральную клиническую больницу РАН, центральную районную больницу в Балашихе, 119-ю больницу в Химках и Боткинскую больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией о произошедшем.

13 марта неизвестные сообщили о «минировании» самолетов Санкт-Петербург — Екатеринбург — Хабаровск и Москва — Челябинск. Информация также не подтвердилась.

Теги: новости РБК, Москва, Химки, Балашиха, РАН, звонки о минировании, больница
Материалы по теме
Неизвестные «заминировали» летевшие в Екатеринбург и Челябинск самолеты
Общество
В Петербурге «заминировали» два бизнес-центра и две «Меги»
Общество
Телефонные террористы «заминировали» в Москве более 20 ТЦ и офис такси
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter