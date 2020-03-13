Неизвестные «заминировали» летевшие в Екатеринбург и Челябинск самолеты

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Неизвестные сообщили о минировании самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург — Екатеринбург — Хабаровск, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

В пресс-службе уточнили, что после получения сообщения о взрывчатке самолет совершил посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. «Проверка борта правоохранительными органами закончена. Сообщение о минировании оказалось ложным», — заявили в авиакомпании.

РБК также обратился за комментарием в аэропорт Екатеринбурга.

Кроме того, ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что неизвестные заявили о минировании самолета, летевшего из Москвы в Челябинск.

По данным агентств, лайнер не менял маршрут и планово приземлился в аэропорту назначения. Уточняется, что на борту находились 82 пассажира и шесть членов экипажа. Сейчас самолет проверяют на наличие взрывных устройств.