Директор театра Маяковского ответил на обвинения владельцев клуба «Маяк»

Здание театра Маяковского (Фото: Владимир Oкс / Wikimedia Commons)

Директор Московского академического театра им. В.Маяковского Александр Стульнев в разговоре с РБК предположил, что обвинения владельцев клуба «Маяк» говорят о незнании ими законов, на основании которых государственные театры могут сдавать в аренду площади, находящиеся в их оперативном управлении.

Ранее Александр Самойленко, совладелец популярного клуба «Маяк», который располагается в здании театра, заявил, что заведение может закрыться из-за повышения арендной платы в 2,5–3 раза. По его мнению, это связано с неприязнью худрука театра к владельцам клуба, сообщило «МБХ Медиа».

Стульнев напомнил, что собственником всех театральных площадей является город Москва в лице Москомимущества, ведомство устанавливает арендные ставки в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Порядок установления арендной ставки следующий: театр заказывает оценку независимому оценщику, получив заключение, театр направляет его в «Московское городское агентство управления инвестициями», которое проводит анализ оценки и устанавливает окончательную арендную плату.

«И вот уже эти величины арендной платы театр предлагает потенциальным арендаторам. На сегодня только сделана независимая оценка. Да, за последние пять лет (действующий арендный договор с «Маяком» был подписан в 2015 году) арендная плата возросла. Это центр Москвы, менее километра до Кремля. Но окончательную стоимость квадратного метра по Большой Никитской определит в скором времени упомянутое агентство по управлению инвестициями. Вот только тогда театр Маяковского и сделает официальное предложение владельцам ресторана. И уже их задача — решать, целесообразно ли коммерчески продолжать работу в этом месте», — отметил директор театра.

Стульнев подчеркнул, что ресторан «Маяк» занимает площадь 188 кв. м, у него есть отдельный вход, ранее там располагался буфет для зрителей. Сейчас площадь театрального буфета — 10 кв. м, «на которых ютятся ежедневно от 600 до 700 человек».