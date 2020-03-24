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Директор театра Маяковского ответил на обвинения владельцев клуба «Маяк»

Здание театра Маяковского (Фото: Владимир Oкс / Wikimedia Commons)

Директор Московского академического театра им. В.Маяковского Александр Стульнев в разговоре с РБК предположил, что обвинения владельцев клуба «Маяк» говорят о незнании ими законов, на основании которых государственные театры могут сдавать в аренду площади, находящиеся в их оперативном управлении.

Ранее Александр Самойленко, совладелец популярного клуба «Маяк», который располагается в здании театра, заявил, что заведение может закрыться из-за повышения арендной платы в 2,5–3 раза. По его мнению, это связано с неприязнью худрука театра к владельцам клуба, сообщило «МБХ Медиа».

Стульнев напомнил, что собственником всех театральных площадей является город Москва в лице Москомимущества, ведомство устанавливает арендные ставки в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Порядок установления арендной ставки следующий: театр заказывает оценку независимому оценщику, получив заключение, театр направляет его в «Московское городское агентство управления инвестициями», которое проводит анализ оценки и устанавливает окончательную арендную плату.

«И вот уже эти величины арендной платы театр предлагает потенциальным арендаторам. На сегодня только сделана независимая оценка. Да, за последние пять лет (действующий арендный договор с «Маяком» был подписан в 2015 году) арендная плата возросла. Это центр Москвы, менее километра до Кремля. Но окончательную стоимость квадратного метра по Большой Никитской определит в скором времени упомянутое агентство по управлению инвестициями. Вот только тогда театр Маяковского и сделает официальное предложение владельцам ресторана. И уже их задача — решать, целесообразно ли коммерчески продолжать работу в этом месте», — отметил директор театра.

Стульнев подчеркнул, что ресторан «Маяк» занимает площадь 188 кв. м, у него есть отдельный вход, ранее там располагался буфет для зрителей. Сейчас площадь театрального буфета — 10 кв. м, «на которых ютятся ежедневно от 600 до 700 человек».

«На такую стесненность и невозможность воспользоваться буфетом ни перед началом спектакля, ни в антракте мы получаем огромное количество жалоб от зрителей. Поэтому позиция руководства театра однозначна: мы, естественно, хотим после намеченной реставрации и реконструкции театра, начало которых руководством города намечено на конец текущего года, организовать на этих площадях буфет для зрителей. Но до окончания года и начала строительных работ мы намереваемся продлить аренду «Маяку», — объяснил собеседник РБК.

Директор театра отметил, что правительство Москвы ежегодно устанавливает наценку на действующую по договору арендную плату. В 2019–2020 годах она составила 1,05. Театр выставил эту доплату «Маяку», но денег от клуба до сих пор не получил.

Стульнев упомянул и о других проблемах, связанных с клубом.

«Не хотелось бы говорить о многочисленных случаях непристойного поведения гостей ресторана, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, и отсутствии в ресторане службы охраны. Наверное, Самойленко почему-то об этом не информирован», — заключил директор.

Совладелец «Маяка» Александр Самойленко рассказывал, что клуб может закрыться из-за повышения арендной платы. «Нам не хотят продлевать аренду, я так понимаю, художественный руководитель театра Маяковского. Я так понимаю, мы ему не очень нравимся. В конечном итоге нам сделали какую-то несусветную аренду, которую мы не можем потянуть. Это такой ход, сделать аренду, которую никогда не потянут. Аренда у нас кончается в июне», — объяснял он.

Самойленко отказался от комментариев. РБК обратился за комментарием к другим совладельцам — Максиму Суханову и Ларисе Бравицкой.

24 марта правительство поручило регионам запретить курение кальянов в ресторанах и барах из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Также будут закрыты ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры, в том числе детские.

Теги: новости РБК, Театр имени Маяковского, клуб, арендная плата, закрытие
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