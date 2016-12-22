Экс-директор «Табакерки» возглавил театр Маяковского

Новым директором Московского академического театра имени Владимира Маяковского стал экс-директор Московского театра Олега Табакова («Табакерка») Александр Сергеевич Стульнев. сообщила РБК пресс-атташе Театра Маяковского Олеся Вартанова.

До этого директором театра Маяковского был Леонид Ошарин, занимавший эту должность с 2011 года.

Директор Московского театра Олега Табакова Александр Стульнев покинул свой пост 12 ноября. Тогда он заявил, что ушел по собственному желанию и допускал, что, возможно, перейдет на работу в театр имени Маяковского.

Александр Стульнев — выпускник филологического факультета Саратовского государственного университета. Он возглавлял Саратовский академический театр драмы, с 1991 по 1997 год — московский Новый театр, а с 1997 года был директором Московского театра Олега Табакова. Стульнев — заслуженный работник культуры России и член Союза театральных деятелей.

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