Первый случай заражения коронавирусом выявили на острове Пасхи

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Первый случай заражения новым типом коронавируса обнаружили на острове Пасхи, который находится в Тихом океане и является территорией Чили. Об этом сообщается на странице местного муниципалитета в Facebook.

«Мы с сожалением сообщаем, что первый случай появления в нашей общине COVID-19 подтвержден», — говорится в сообщении.

Власти отметили, что заболел взрослый человек, он находится в стабильном состоянии. Сейчас отслеживаются его контакты.

В муниципалитете попросили жителей соблюдать меры профилактики. В частности, часто мыть руки, соблюдать расстояние между людьми, прикрывать рот при кашле и чихании и сохранять социальную изоляцию.