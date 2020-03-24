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Банки оценили рекомендацию ЦБ по выдаче наличных в банкоматах-ресайклерах

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Московском кредитном банке (МКБ) сообщили РБК, что прорабатывают возможность отключения в банкоматах-ресайклерах функции по внесению наличных.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам перед выдачей или загрузкой денег выдерживать их определенный срок, чтобы вирус на банкнотах гарантированно погиб. Регулятор посоветовал перенастроить банкоматы-ресайклеры, которые работают в режиме рециркуляции, то есть внесенные одним клиентом деньги сразу же выдаются другом клиенту. Кроме того, рекомендуется проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов.

Представитель МКБ отметил, что банкоматы замкнутого типа составляют всего 2,5% от общего числа устройств кредитной организации. Не исключено, что клиенты смогут только снимать в них деньги, которые приходят из Банка России, где выдерживаются 14 дней.

ЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег через банкоматы с рециркуляцией
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Директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин заявил, что у банка более половины банкоматов являются ресайклерами. Он отметил, что банк не планирует ограничивать выдачу наличных этими устройствами. Дынин пояснил, что банкоматы могут быть переведены в режим разорванного оборота наличности, то есть принятые деньги не будут переданы обратно клиентам. По его словам, его отключение не повлияет на работоспособность банкомата, однако потребует значительного времени. Кроме того, появится дополнительная нагрузка на инкассационные службы и кассы пересчета.

Теги: коронавирус, банкоматы, ЦБ, деньги
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