В Минтруде сообщили о стабильной ситуации в сфере занятости

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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на брифинге для прессы заявил, что ситуация в сфере занятости в России остается стабильной, что демонстрируют и статистические данные, сообщает ТАСС.

Так, в режиме неполной занятости трудятся около 100 тыс. человек, что сопоставимо со сведениями, которые ведомство зафиксировало в прошлом году. По словам Котякова, цифра даже сократилась на 5,8% по сравнению с данными на конец февраля.

«У нас зарегистрировано более 1,5 млн вакансий, при этом на рынке труда только порядка 700 тыс. соискателей», — сказал министр, отметив, что в прошлом и позапрошлом годах в марте было зафиксировано по 800 тыс. безработных.

21 марта глава правительства Михаил Мишустин заверил, что трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура проверят предприятия, которые будут сокращать персонал, используя в качестве предлога распространение коронавируса.

По его словам, власти будут отдельно следить за переводом сотрудников на дистанционный режим работы, а увольнение «даже в нынешней не очень простой ситуации должно быть крайней мерой».



