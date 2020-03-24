ФСБ показала видео задержания торговцев данными кредитных карт

ФСБ опубликовала видео, на котором показаны моменты задержания преступной группировки, занимавшейся продажей данных банковских карт. Запись есть у РБК.

На кадрах видно, как оперативники взбираются на второй этаж здания, разбивают окно и проходят в квартиру. Затем на записи показывается задержание членов банды.

На кадрах демонстрируются пачки денег, золотые слитки, монеты, документы, банковские карты, сотовые телефоны, планшеты, компьютеры, которые использовали члены преступной группы.

О спецоперации ФСБ сообщила ранее 24 марта. Она проводилась по 62 адресам в разных регионах России. Всего было изъято около $1 млн, 3 млн руб, золотые слитки, драгоценные монеты, наркотические вещества.