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ФСБ показала видео задержания торговцев данными кредитных карт

ФСБ опубликовала видео, на котором показаны моменты задержания преступной группировки, занимавшейся продажей данных банковских карт. Запись есть у РБК.

На кадрах видно, как оперативники взбираются на второй этаж здания, разбивают окно и проходят в квартиру. Затем на записи показывается задержание членов банды.

На кадрах демонстрируются пачки денег, золотые слитки, монеты, документы, банковские карты, сотовые телефоны, планшеты, компьютеры, которые использовали члены преступной группы.

О спецоперации ФСБ сообщила ранее 24 марта. Она проводилась по 62 адресам в разных регионах России. Всего было изъято около $1 млн, 3 млн руб, золотые слитки, драгоценные монеты, наркотические вещества.

ФСБ изъяла золотые слитки и $1 млн у торговцев данными кредитных карт
Общество

Злоумышленники создали более 90 интернет-магазинов, которые использовали для хищения средств с банковских карт.

Группировка действовала в 11 регионах России, среди которых Крым и Севастополь. В общей сложности были задержаны 30 участников группировки, среди которых граждане России, Литвы и Украины.

25 человек были заключены под стражу. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) Уголовного кодекса.

Теги: ФСБ, преступность, задержание
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