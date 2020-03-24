ФСБ изъяла золотые слитки и $1 млн у торговцев данными кредитных карт

У преступников изъяли в том числе золотые слитки и драгоценные монеты. Обыски были проведены по 62 адресам в разных регионах России

ФСБ в ходе спецоперации задержала более 30 членов группировки, которая занималась продажей краденых данных кредитных и расчетных карт российских и иностранных банков, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В сообщении указывается, что в ходе обысков по 62 адресам сотрудникам ФСБ и следственного департамента МВД удалось изъять более $1 млн, 3 млн руб., наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.

Кроме того, были обнаружены поддельные служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, а также серверное оборудование, которое использовалось для функционирования интернет-магазинов.

По данным правоохранительных органов, группировка действовала в 11 регионах страны, в том числе в Крыму и Севастополе. Помимо россиян в нее входили граждане Украины и Литвы. Преступники создали более 90 интернет-магазинов, которые использовали для хищения денежных средств с банковских счетов.