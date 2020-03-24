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США сократят на $1 млрд финансовую поддержку Афганистану

США сокращают финансовую поддержку Афганистану на $1 млрд после провала переговоров о создании «инклюзивного правительства». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

В заявлении отмечается, что США глубоко сожалеют о том, что президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла не смогли договориться об инклюзивном правительстве. По словам госсекретаря США Майка Помпео, «эта неудача руководства представляет собой прямую угрозу национальным интересам США», поэтому Вашингтон инициирует пересмотр сотрудничества с Кабулом.

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«Мы уже сегодня объявляем о разумном ограничении наших трат в Афганистане и немедленно сокращаем на $1 млрд нашу финансовую поддержку в этом году. Мы готовимся сократить ее еще на $1 млрд в 2021 году», — отметили в Госдепартаменте.

Как сообщает Reuters, госсекретарь США прибыл в Афганистан 23 марта с необъявленным визитом для содействия переговорам по вопросу обмена пленными между афганским правительством и радикальным движением «Талибан» (запрещено в России).

Теги: Афганистан, США
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