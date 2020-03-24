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Петросян прокомментировал сообщения о рождении у него ребенка

Артист Евгений Петросян ответил на сообщения СМИ о якобы рождении у него ребенка. Его комментарий опубликовал портал Teleprogramma.pro.

«Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело», — заявил Петросян.

Ранее «СтарХит» сообщил, что у 74-летнего артиста и его помощницы Татьяны Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок. По данным издания, пара якобы прибегла к услугам суррогатной матери.

Евгений Петросян развелся с артисткой Еленой Степаненко в ноябре 2018 года. Бывшие супруги вели судебную тяжбу о разделе совместного нажитого имущества, стоимость которого оценивалась в 1,5 млрд руб.

Теги: ребенок, артист
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