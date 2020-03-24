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Общество ,  
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Жаров заявил об «огромном поле для деятельности» для нового главы РКН

Роскомнадзор изменился за последние восемь лет, а следующий руководитель ведомства имеет огромное поле для деятельности, заявил бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров, покинувший свой пост 23 марта. Его слова передала РБК пресс-служба ведомства.

По словам Жарова, он старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества. «У нас многое получилось, однако, я уверен, что и следующий руководитель Роскомнадзора имеет огромное поле для деятельности», — добавил он.

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В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что за прошедшие восемь лет объем полномочий ведомства вырос более чем в 2,5 раза — с 69 до 178.

Роскомнадзор за последние годы получил полномочия блокировать сайты с запрещенной в России информацией, призывами к терроризму и массовым беспорядкам, пиратские страницы, среди прочего. Частично блокировки происходят во внесудебном порядке. Ведомоство также обеспечивает блокировку сайтов по решениям судов. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке Жарова 23 марта. По данным источников РБК, бывший руководитель Роскомнадзора займет должность главы «Газпром-Медиа», а на его место придет Андрей Липов, который сейчас работает в администрации президента.

Жаров возглавлял РКН с мая 2012 года. До 1997 года он работал по специальности врачом-анестезиологом, затем стал советником председателя правления РИА «Вести» Алексея Волина. С 1999 года Жаров работал в правительстве. В 2008 году его назначили заместителем министра связи и массовых коммуникаций России.

Теги: Роскомнадзор, Александр Жаров
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