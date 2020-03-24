Жаров заявил об «огромном поле для деятельности» для нового главы РКН

Роскомнадзор изменился за последние восемь лет, а следующий руководитель ведомства имеет огромное поле для деятельности, заявил бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров, покинувший свой пост 23 марта. Его слова передала РБК пресс-служба ведомства.

По словам Жарова, он старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества. «У нас многое получилось, однако, я уверен, что и следующий руководитель Роскомнадзора имеет огромное поле для деятельности», — добавил он.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что за прошедшие восемь лет объем полномочий ведомства вырос более чем в 2,5 раза — с 69 до 178.

Роскомнадзор за последние годы получил полномочия блокировать сайты с запрещенной в России информацией, призывами к терроризму и массовым беспорядкам, пиратские страницы, среди прочего. Частично блокировки происходят во внесудебном порядке. Ведомоство также обеспечивает блокировку сайтов по решениям судов.