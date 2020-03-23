В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело

Работа следственно-оперативной​ группы на месте преступления (Фото: volgograd.sledcom.ru)

В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.

Как уточняет УМВД по Волгоградской области, инцидент произошел около 14:00 (13:00 мск) 23 марта. Во время несения службы к полицейскому обратилась женщина, сообщив, что ее преследует мужчина и требует отдать ювелирные украшения. Увидев сотрудника полиции злоумышленник попытался скрыться, однако правоохранителю удалось его задержать.

«При доставлении на контрольно-пропускной пункт мужчина неожиданно достал нож и нанес им смертельный удар сотруднику полиции», — уточнили в главке.

Следователи завели дело по ст. 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».