На юге Москвы мужчина с ножом напал на полицейских

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В столичном районе Коньково мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на сотрудников полиции. Чтобы остановить его, правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.



«3 марта от граждан поступило сообщение о человеке в крови по улице Бутлерова. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили гражданина, который вел себя неадекватно, и с предметом, похожим на нож, он наносил себе телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе главка. Там также рассказали, что на требования сотрудников полиции остановиться он не реагировал и стал приближаться к полицейским. В результате правоохранители применили табельное оружие.



В пресс-службе добавили, что после полученных ранений мужчину госпитализировали.

Главное следственное управление по Москве по факту случившегося завело дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).



Ранее сообщалось, что на юге Москвы, на Большой Тульской улице, полицейские ранили подозреваемого при задержании. Уточняется, что мужчина получил ранение, не опасное для жизни и здоровья, ему была оказана первая помощь.

