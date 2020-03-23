Появилось видео задержания подозреваемых в подготовке нападения студентов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания двух студентов, которые, по данным спецслужб, готовили нападение на учебное заведение в Сахалинской области. Видео поступило в РБК.

На кадрах видно, как силовики заходят в загородный дом. В ролике показаны изъятые у студентов предметы: обрез ружья, компоненты для самодельных взрывных устройств.

В ФСБ сообщили, что задержали молодых людей 2002 и 2003 годов рождения. Против них возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).