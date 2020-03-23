На Камчатке Як-40 приземлился на занятую другим самолетом ВПП

Фото: Алпаткин Александр / ТАСС

Пассажирский самолет Як-40 был вынужден приземлиться на взлетно-посадочную полосу, занятую другим самолетом, в поселке Тилички на Камчатке, сообщили РБК в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 20 марта. На борту находились около 20 человек, никто из них не пострадал. Воздушное судно принадлежит АО «Камчатское авиационное предприятие».

«По данному факту проводится проверка», — добавили в прокуратуре.

20 февраля самолет Ан-2 совершил в Магадане жесткую посадку. Пострадали семь человек, пять из них получили травмы позвоночника.