В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Журналист немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Репке своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом говорится в статье Репке.

Накануне соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте московского бюро ARD. Телеканал поздравил Лаврова с 70-летием, где отмечалось, что за годы пребывания Лаврова на посту главы внешнеполитического ведомства он уже стал «марафонцем». Сотрудники ARD также поделились записью из аккаунта российского представительства в НАТО, в которой размещены фотографии министра из недавно изданного альбома.

Комментируя публикацию, Репке назвал публикацию своих коллег «немыслимым скандалом» на фоне пандемии коронавируса. Также автор публикации подверг критике Twitter-аккаунт российской миссии в НАТО, обвинив его в публикации постоянных фейков и пропаганды. По мнению журналиста, Кремль ведет «гибридную военную кампанию против Запада».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию немецкого издания, отметила, что российского министра имеются цитаты, которыми можно охарактеризовать вышедшую статью.

«Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича. Но не вслух», — сказала она ТАСС.

21 марта Сергею Лавров исполнилось 70 лет. Президент России Владимир Путин присовил ему звание героя Труда.