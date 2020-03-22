В Словакии заявили об отсутствии планов «развязать какой-то ад» с Россией

Ярослав Надь (Фото: mosr.sk)

Словакия хочет иметь сбалансированные отношения со всеми странами и преследует свои интересы. Об этом заявил новый министр обороны страны Ярослав Надь в интервью газете Pravda.

По его словам, государство является полноправным членом НАТО и частью Евросоюза. Надь отметил, что когда будет сформировано новое правительство, то его деятельность будет соответствовать членству в этих альянсах. Братислава планирует выполнять свои обязательства в рамках НАТО, сказал он.

Министр заявил, что Словакия знает, кто является ее союзником, однако это не значит, что у страны не будет хороших отношений с другими государствами. «Если кто-то думает, что мы собираемся развязать какой-то ад с Россией, они очень неправы», — сказал Надь.

Глава Минобороны Словакии отметил, что отношения должны быть рабочими и сбалансированными, но с возможностью высказывать претензии. «Давайте не будем делать вид, что Россия не предпринимает против нас никаких действий, выходящих за рамки дружественных отношений», — заявил он.