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Политика ,  
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В Словакии заявили об отсутствии планов «развязать какой-то ад» с Россией

Ярослав Надь (Фото: mosr.sk)

Словакия хочет иметь сбалансированные отношения со всеми странами и преследует свои интересы. Об этом заявил новый министр обороны страны Ярослав Надь в интервью газете Pravda.

По его словам, государство является полноправным членом НАТО и частью Евросоюза. Надь отметил, что когда будет сформировано новое правительство, то его деятельность будет соответствовать членству в этих альянсах. Братислава планирует выполнять свои обязательства в рамках НАТО, сказал он.

Министр заявил, что Словакия знает, кто является ее союзником, однако это не значит, что у страны не будет хороших отношений с другими государствами. «Если кто-то думает, что мы собираемся развязать какой-то ад с Россией, они очень неправы», — сказал Надь.

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Глава Минобороны Словакии отметил, что отношения должны быть рабочими и сбалансированными, но с возможностью высказывать претензии. «Давайте не будем делать вид, что Россия не предпринимает против нас никаких действий, выходящих за рамки дружественных отношений», — заявил он.

Надь добавил, что при этом Братислава не должна нагнетать напряженность в отношениях с Москвой. По его словам, пока словацкая сторона будет чувствовать дружелюбное и ответственное отношение со стороны России, то и она будет относиться к российской стороне подобным образом.

В конце февраля в Словакии прошли парламентские выборы, на которых победила оппозиционная партия «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ). В субботу, 22 марта, президент страны Зузана Чапутова утвердила новое правительство во главе с премьер-министром Игорем Матовичем, лидером партии ОЛНЛ.

Теги: Словакия, Минобороны, Россия
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