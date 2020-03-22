НАК сообщил о ликвидации готовившего теракт мужчины в Башкирии

Фото: НАК

В Башкирии сотрудники спецслужб уничтожили боевика, который планировал теракт. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

Уточняется, что накануне вечером, 22 марта, в пригороде Уфы сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором находился мужчина, но он отказался сдаться и открыл огонь. «В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован», — сообщили в НАК. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет, уточнили в комитете.

Согласно сообщению НАК, у боевика нашли пистолет и готовое самодельное взрывное устройство.

В начале марта первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин сообщил о сокращении числа террористической направленности в России в девять раз за 2014–2019 годы. Он отметил, что в 2019 году в России было ликвидировано 78 террористических ячеек, а также предотвращено 57 преступлений террористической направленности на стадии подготовки.