Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
ВКС создали авиагруппировку для помощи Италии из-за коронавируса Общество, 12:05 СМИ оценили финансовые потери Роналду в «Ювентусе» из-за коронавируса Спорт, 12:01 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 11:57 Как быть эффективным во время пандемии: чек-лист для ретейлеров от Bain Pro, 11:39 НАК сообщил о ликвидации готовившего теракт мужчины в Башкирии Общество, 11:27 Собянин заявил об отсутствии дефицита продуктов в Москве Общество, 10:57 Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям России Общество, 10:54 Кто стал победителем Национальной премии «Бизнес-Успех» Партнерский материал, 10:48 СМИ сообщили о проработке МОК вариантов переноса Олимпийских игр Спорт, 10:44 СМИ узнали о намерении Ибрагимовича завершить карьеру Спорт, 10:36 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 марта Общество, 10:28 СМИ сообщили о заражении коронавирусом бывшего игрока «МЮ» Спорт, 10:08 Составляем список покупок: акции вместо гречки Quote, 10:06 В Абхазии начались повторные выборы президента Политика, 10:05
Общество ,  
0 

НАК сообщил о ликвидации готовившего теракт мужчины в Башкирии

Фото: НАК

В Башкирии сотрудники спецслужб уничтожили боевика, который планировал теракт. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

Уточняется, что накануне вечером, 22 марта, в пригороде Уфы сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором находился мужчина, но он отказался сдаться и открыл огонь. «В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован», — сообщили в НАК. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет, уточнили в комитете.

Согласно сообщению НАК, у боевика нашли пистолет и готовое самодельное взрывное устройство.

В НАК заявили о сокращении числа терактов в девять раз за пять лет
Общество

В начале марта первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин сообщил о сокращении числа террористической направленности в России в девять раз за 2014–2019 годы. Он отметил, что в 2019 году в России было ликвидировано 78 террористических ячеек, а также предотвращено 57 преступлений террористической направленности на стадии подготовки.

Теги: теракт, Башкирия, Национальный антитеррористический комитет
Материалы по теме
В НАК заявили о сокращении числа терактов в девять раз за пять лет
Общество
НАК отчитался о 15 предотвращенных с января терактах на Северном Кавказе
Политика
НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ в Дагестане
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter