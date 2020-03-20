В ДТП с иномаркой и грузовиком на КАД в Санкт-Петербурге погиб человек

На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом РБК сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 20 марта около 3:25 на 47-м км КАД во Всеволожском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля марки BMW двигался по крайней левой полосе и при неизвестных обстоятельствах столкнулся с ехавшим впереди грузовиком Renault Kerax.

От удара иномарка загорелась. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили в полностью сгоревшей машине на месте водителя тело мужчины. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Личность погибшего устанавливается.

В начале февраля на Московской кольцевой автодороге произошло массовое ДТП. Днем 6 февраля на внешней стороне МКАД столкнулись восемь машин.

В результате аварии никто не пострадал, однако инцидент вызвал четырехкилометровую пробку между Варшавским шоссе и Липецкой улицей.