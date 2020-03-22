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Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

Россия справляется с коронавирусной инфекций COVID-19 лучше, чем страны Европы. К такому выводу пришел журналист немецкой газеты Der Standart Андре Баллин.

Он отметил, что российские власти действовали более решительно, чем европейские. В качестве примеров он привел закрытие границы с Китаем в январе, жесткое ограничение авиасообщения с начала февраля, полный запрет на въезд гражданам Китая 20 числа прошлого месяца.

Баллин пишет, что разделение путешественников в аэропорту Шереметьево хоть и не прошло во всем гладко, оно было более последовательным, чем в Евросоюзе.

Преимуществом журналист назвал решение мэра Москвы Сергея Собянина о введении карантина для всех туристов, возвращающихся в столицу из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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«Карантин тщательно контролируется, в том числе с помощью московской системы электронного распознавания лиц. При подозрении на коронавирус больной не должен идти в поликлинику и распространяться вирус по больничным коридорам», — пишет Баллин.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек. Еще 16 больных выздоровело, умерших от COVID-19 не зарегистрировано.

Больше всего заболевших в Москве — 137. На втором и третьем местах — Подмосковье (35) и Санкт-Петербург (16). COVID-19 обнаружен в 45 российских регионах.

Теги: коронавирус, Россия, эпидемия
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