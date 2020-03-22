Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

Россия справляется с коронавирусной инфекций COVID-19 лучше, чем страны Европы. К такому выводу пришел журналист немецкой газеты Der Standart Андре Баллин.

Он отметил, что российские власти действовали более решительно, чем европейские. В качестве примеров он привел закрытие границы с Китаем в январе, жесткое ограничение авиасообщения с начала февраля, полный запрет на въезд гражданам Китая 20 числа прошлого месяца.

Баллин пишет, что разделение путешественников в аэропорту Шереметьево хоть и не прошло во всем гладко, оно было более последовательным, чем в Евросоюзе.

Преимуществом журналист назвал решение мэра Москвы Сергея Собянина о введении карантина для всех туристов, возвращающихся в столицу из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.