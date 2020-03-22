В Уганде, Анголе и Эритрее выявили первых зараженных коронавирусом
В трех африканских странах — Анголе, Уганде и Эритрее — были подтверждены первые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет Reuters.
О первом случае в Уганде 22 марта сообщил министр здравоохранения страны Джейн Асенг. Заболевший — 36-летний житель Уганды — прибыл в субботу из Дубая на самолете Эфиопских авиалиний.
Министр здравоохранения Анголы Сильвия Лутукута заявила, что положительный результат показали тесты на коронавирус, которые были взяты у двух мужчин, прилетевших из Португалии 17-18 марта.
В Эритрее первым заболевшим оказался 39-летний гражданин, вернувшийся из Норвегии.