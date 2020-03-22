В Уганде, Анголе и Эритрее выявили первых зараженных коронавирусом

15 марта первые случаи заболевания были зафиксированы в Конго и Центральной Африканской Республике (ЦАР). В Конго заболел 50-летний мужчина, прилетевший из Парижа. Его состояние характеризовалось как стабильное, члены его семьи были изолированы.

В ЦАР коронавирус подтвердился у 74-летнего мужчины, вернувшегося 8 марта из Милана. Первые симптомы заболевания у него появились сразу по прилету, однако к врачам он обратился только 13 марта.