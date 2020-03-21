Россия и Белоруссия достигли «принципиальных договоренностей» по нефти

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом интеграцию стран в рамках Союзного государства и торгово-экономические отношения. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

«Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон», — говорится в сообщении.

В российском правительстве отметили, что реализация этих договоренностей позволит в полном объеме и на согласованных условиях обеспечить поставку российской нефти на белорусские предприятия.

Нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии доложили президенту страны Александру Лукашенко, что выдвинутые Москвой условия учитывают предложения Минска. Источник, близкий к белорусскому правительству, сообщал РБК, что российская сторона предлагала скидку в размере $7 на тонну нефти, однако такое предложение не устроило Минск. В феврале Москва предлагала скидку в $2 за тонну нефти в 2020 году.