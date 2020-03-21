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Пандемия коронавируса ,  
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Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Большое количество машин скорой помощи скопились у здания инфекционной клинической больницы № 2 в Москве из-за выписки пациентов. Об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения столицы, поступившем в РБК.

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. По данным канала, у здания было 22 машины с больными ОРВИ и пневмонией.

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«Вчера в больнице была большая выписка, поэтому поток пациентов был направлен именно в этот стационар», — отметили в депздраве, добавив, что с подозрением на вирус госпитализировали всего несколько человек.

В департаменте рассказали, что корпуса некоторых московских больниц перепрофилируют, чтобы в будущем была возможность принять пациентов с коронавирусом. Заммэра Анастасия Ракова сообщала, что всего в Москве планируют перепрофилировать десять больничных корпусов.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, всего в России к 21 марта зафиксировали 306 случаев заражения. За последние сутки выявили 53 заболевших и еще четыре человека выздоровели.

Теги: Москва, скорая помощь
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