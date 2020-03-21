Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Большое количество машин скорой помощи скопились у здания инфекционной клинической больницы № 2 в Москве из-за выписки пациентов. Об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения столицы, поступившем в РБК.

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. По данным канала, у здания было 22 машины с больными ОРВИ и пневмонией.

«Вчера в больнице была большая выписка, поэтому поток пациентов был направлен именно в этот стационар», — отметили в депздраве, добавив, что с подозрением на вирус госпитализировали всего несколько человек.