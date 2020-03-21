В кафе в подмосковном Щелково произошел пожар

В Щелкове Московской области произошел пожар, горение локализовали на площади 800 кв. м., сообщает подмосковное ГУ МЧС России.

Инцидент произошел в городе Лосино-Петровский в округе Щелково по адресу: ул. Гоголя, дом 20. ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что по этому адресу расположено кафе. По данным агентства, информация о возгорании поступила поздно вечером в пятницу. К моменту прибытия пожарных к месту происшествия наблюдалось горение кровли на площади 60 кв. м и 30 кв. м внутри кафе.

В ГУ МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать в 00:47 мск. В тушении возгорания были задействованы 30 человек и девять единиц техники. ТАСС со ссылкой на МЧС передает, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в общежитии Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) на севере столицы произошло возгорание. Пожарные спасли из здания четырех человек.