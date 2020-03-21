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Вильфанд предупредил о потеплении в Москве с середины недели

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Во второй половине следующей недели в Москву придет потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Во второй половине недели будет не только солнечный фактор, но еще и приход тепла», — сказал он. Синоптик уточнил, что температура воздуха прогреется до плюс 8–10 градусов из-за прихода западной части циклона.

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В субботу, 21 марта, в Москве ожидается похолодание и небольшой снег, ранее сообщала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Ночью в выходные температура может опуститься до минус 5–7 градусов, а днем в воскресенье и в понедельник будет плюс 1–3 градуса. Кроме того, Макарова предупредила москвичей о порывистом ветре. Из-за ветра будет казаться, что в Москве еще холоднее, отметила она.

Теги: погода, Москва, синоптик
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