В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Минздрава региона. Накануне сообщалось о четырех заразившихся.

«В стационаре Больницы скорой медицинской помощи находится пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в регионе под наблюдением врачей находятся 2370 человек.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составляет 253 человека.