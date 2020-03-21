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В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Минздрава региона. Накануне сообщалось о четырех заразившихся.

«В стационаре Больницы скорой медицинской помощи находится пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в регионе под наблюдением врачей находятся 2370 человек.

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По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составляет 253 человека.

Накануне были выявлены 54 новых случая заболевания, наибольшую часть из которых  — 33 —  подтвердили в Москве. Еще шесть случаев зафиксировали в Якутии, по четыре в Санкт-Петербурге и Самарской области и по два в Кировской и Новосибирской областях. Кроме того, по одному случаю заболевания подтвердили в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

Теги: коронавирус, Красноярск
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