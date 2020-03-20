В студенческом общежитии в Москве произошел пожар

В общежитии на севере Москвы произошло возгорание, сообщили РБК в столичном ГУ МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в четырехэтажном здании по адресу: ул. Панфилова, дом 18. Согласно сервису «Google Карты», там находится общежитие Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП).

В ГУ МЧС отметили, что пожарные спасли из здания четырех человек. Сейчас спасенных осматривают медики. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 22.43 мск. Менее чем через час пожар был ликвидирован.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах подтверждает, что возгорание произошло в общежитии МГУПП. По данным агентства, пожару присвоен второй — повышенный номер сложности. Собеседник агентства сообщил, что возгорание произошло на втором этаже, из трех окон валит густой серый дым. Пожарные уже спасли двух человек с помощью автолестницы и ручных лестниц.По данным ТАСС, в общежитии проживает 369 человек.

Ранее из-за пожара в офисном здании в центре Москвы эвакуировали 30 человек. В двухэтажном доме на Пятницкой улице, где располагаются несколько заведений общепита и различные организации, загорелась обрешетка кровли на площади 70 кв. м.