Суд Амстердама отложил рассмотрение дела о скифском золоте из-за вируса

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Суд Амстердама перенес срок рассмотрения дела о скифском золоте из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом «РИА Новости» сообщил директор музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Новая дата рассмотрения дела станет известна 7 июля», — сказал он.

После присоединения Крыма к России возник спор о принадлежности коллекции скифского золота, которая участвовала в выставке «Крым: золото и секреты Черного моря» в Амстердаме в 2014 году. В музее Алларда Пирсона выставляли 583 артефакта, 19 из которых принадлежат Музею исторических драгоценностей Украины в Киеве, а остальные — четырем крымским музеям.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что драгоценности принадлежат Украине. Суд также решил, что украинские власти должны заплатить €111 тыс. в качестве компенсации за временное хранение скифского золота в музее Алларда Пирсона.