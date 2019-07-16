В Нидерландах отложили окончательное решение по скифскому золоту

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,79 +0,12 EUR Бирж. 70,50 -0,05 Brent 66,65 0% USD Нал. 63,17 62,42 EUR Нал. 71,08 70,23 USD ЦБ 62,81 -0,02 EUR ЦБ 70,68 -0,18 EUR/USD 1,1229 -0,0027 BTC/USD Бирж. 10 694,22 -136,78 IMOEX 2 746,93 -0,35% RTSI 1 378,18 -0,60% DJIA 27 359,16 +0,10% Nasdaq 8 258,19 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Северсталь ₽1 207,46 (+15,3%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Apple $230 (+12,15%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,69%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Северсталь ₽1 207,46 (+15,3%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Apple $230 (+12,15%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,69%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 62,81 (-0,02) Quote, 12:45
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 70,68 (-0,18) Quote, 12:45
Памфилова назвала «ударом ниже пояса» встречу с кандидатами в Мосгордуму Общество, 13:12 В Нидерландах отложили окончательное решение по скифскому золоту Общество, 13:10 В ЕСПЧ направили первую жалобу на программу реновации в Москве Общество, 13:04 Цифровая поставка: как взять кредит в криптовалюте Крипто, 13:04 Кто из великих дизайнеров создал популярный Peugeot Partner I РБК и Peugeot, 12:59 Путину не докладывали о подготовке в США фейков против его окружения Политика, 12:53 Племянника главы «Ташира» Карапетяна обвинили в вымогательстве Общество, 12:43 5 творческих инклюзивных проектов, которые вдохновляют Спецпроект РБК PINK, 12:41 Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком Общество, 12:35 Зеленский поручил провести День независимости без военного парада Общество, 12:32 Как сон при свете влияет на вес женщин Партнерский материал, 12:30 В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России Политика, 12:27 Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с регистрацией на выборы в Москве Политика, 12:22 Подлинная проблема: как в российские магазины попадает одежда от Abibas Pro, 12:22
Общество ,  
0 
В Нидерландах отложили окончательное решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил окончательный вердикт по поводу скифского золота больше чем на полгода. Об этом сообщается во временном постановлении суда.

Отмечается, что до принятия окончательного решения объекты будут храниться в музее Алларда Пирсона (APM) в Амстердаме. Также суду потребуется дополнительная информация от сторон о праве собственности и праве оперативного управления. Им даются два месяца, чтобы предоставить запрашиваемую информацию, затем суд будет дальше рассматривать дело. Окончательное решение могут вынести спустя шесть-девять месяцев.

Фотогалерея 
Золото раздора: за что судятся Украина и Россия

Экспонаты, из-за которых идет спор, участвовали в выставке «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. Среди них археологические находки, датированные периодом с VI века до н.э по VII век н.э. — ювелирные украшения, посуда, оружие и статуэтки, найденные в ходе раскопок на территории Крыма. В коллекцию вошло 583 экспоната, из которых только 19 принадлежали Музею исторических драгоценностей Украины в Киеве, а остальные — четырем музеям Крыма.

Спор о принадлежности коллекции скифского золота возник после присоединения полуострова к России. На экспонаты претендует как Украина, так и Россия. В середине октября 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должны передать Киеву. Согласно решению суда, Крым не мог объявить золото своим культурным наследием, так как не является суверенным государством. В январе 2017 года музеи Крыма обжаловали решение.

Общество
Россия потратит 27,5 млн руб. на борьбу за скифское золото


В 2018 году украинские СМИ сообщали, что суд снова постановил передать коллекцию Украине, однако в Центральном музее Тавриды о таком решении не было известно.

Теги: Украина, скифское золото, Крым
Материалы по теме
Суд между Россией и Украиной за скифское золото начнется в октябре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter