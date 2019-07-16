В Нидерландах отложили окончательное решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил окончательный вердикт по поводу скифского золота больше чем на полгода. Об этом сообщается во временном постановлении суда.

Отмечается, что до принятия окончательного решения объекты будут храниться в музее Алларда Пирсона (APM) в Амстердаме. Также суду потребуется дополнительная информация от сторон о праве собственности и праве оперативного управления. Им даются два месяца, чтобы предоставить запрашиваемую информацию, затем суд будет дальше рассматривать дело. Окончательное решение могут вынести спустя шесть-девять месяцев.

Экспонаты, из-за которых идет спор, участвовали в выставке «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. Среди них археологические находки, датированные периодом с VI века до н.э по VII век н.э. — ювелирные украшения, посуда, оружие и статуэтки, найденные в ходе раскопок на территории Крыма. В коллекцию вошло 583 экспоната, из которых только 19 принадлежали Музею исторических драгоценностей Украины в Киеве, а остальные — четырем музеям Крыма.

Спор о принадлежности коллекции скифского золота возник после присоединения полуострова к России. На экспонаты претендует как Украина, так и Россия. В середине октября 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должны передать Киеву. Согласно решению суда, Крым не мог объявить золото своим культурным наследием, так как не является суверенным государством. В январе 2017 года музеи Крыма обжаловали решение.