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В Москве следователи нашли маленькую девочку около тела ее матери

В Москве несовершеннолетний ребенок находился в одной квартире с телом своей матери. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Москве. Тело 27-летней женщины обнаружили в квартире на улице Партизанская.

«В квартире также находились сожитель потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения и ее малолетний ребенок, который в настоящее время находится с родственницей», — уточняется в сообщении.

Следователи проверят обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточняет канал РЕН ТВ, годовалая девочка провела в квартире с телом матери несколько дней. Погибшая женщина была избита, следователи подозревают ее сожителя. По информации канала, он был задержан.

Врачи диагностировали у ребенка сильное истощение и нервный стресс, сообщает «Пятый канал».

Теги: криминал, дети, СК
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