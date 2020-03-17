В Москве следователи нашли маленькую девочку около тела ее матери
В Москве несовершеннолетний ребенок находился в одной квартире с телом своей матери. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Москве. Тело 27-летней женщины обнаружили в квартире на улице Партизанская.
«В квартире также находились сожитель потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения и ее малолетний ребенок, который в настоящее время находится с родственницей», — уточняется в сообщении.
Следователи проверят обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как уточняет канал РЕН ТВ, годовалая девочка провела в квартире с телом матери несколько дней. Погибшая женщина была избита, следователи подозревают ее сожителя. По информации канала, он был задержан.
Врачи диагностировали у ребенка сильное истощение и нервный стресс, сообщает «Пятый канал».