Песков заявил о самостоятельном решении ЦБ сохранить ключевую ставку

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Центробанк самостоятельно принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли ЦБ это решение с Владимиром Путиным, Песков заявил: «Это самостоятельное решение регулятора».

20 марта Центробанк сообщил, что сохраняет ключевую ставку на уровне 6,00%, несмотря на отклонения от базового прогноза. Это связано с влиянием пандемии коронавируса на экономику, а также резким падением стоимости нефти.

Ослабление рубля регулятор назвал временным проинфляционным фактором. В ЦБ посчитали, что годовая инфляция под влиянием текущих событий может превысить целевые значения, но вернется к 4% в 2021 году.