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В Первоуральске в здании суда убили женщину

Cуд Первоуральска   (Фото: сервис «Google Maps»)

В суде Первоуральска в Свердловской области мужчина, в отношении которого слушалось административное дело о побоях, напал на пострадавшую по этому делу женщину, сообщили РБК в Следственном комитете по региону. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

«На судебном участке мирового судьи было нападение, женщина скончалась. Работает следственная группа», — подтвердили РБК в пресс-службе суда.

По данным СК, в суде рассматривалось дело в отношении мужчины 1983 года рождения, которого обвиняли по ст. 6.1.1 КоАП (побои). После нападения на женщину мужчина попытался убить находившегося в здании судебного пристава и другого гражданина, которые пытались остановить злоумышленника. Ему удалось сбежать, сейчас он объявлен в розыск.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух лиц). На месте преступления работает усиленная областная следственная группа. Криминалисты с применением современной техники фиксируют следы преступления, следователи также устанавливают и допрашивают свидетелей инцидента.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области, мужчина напал на женщину на улице. Она забежала в здание суда за помощью. Судебный пристав бросился на защиту пострадавшей, и в это время злоумышленник ранил его колюще-режущим предметом.

Злоумышленник был судим и ранее: в 2008 году он обвинялся по ч. 3 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщил РБК глава пресс-службы областного главка полиции полковник Валерий Горелых. «Личный состав полиции Первоуральска поднят по тревоге. Организован и проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию скрывшегося подозреваемого. На его розыск ориентированы все наряды ОВД», — добавил Горелых.

Теги: новости РБК, убийство, суд
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