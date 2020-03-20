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Власти ответили на сообщения о штурме аэропорта туристами в Красноярске

Недовольные пассажиры, которых задержали с выдачей постановлений о карантине, не брали штурмом выход из аэропорта Красноярска, заявили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, передает «РИА Новости».

В полиции подтвердили, что скопление людей в аэропорту действительно было, но кордон никто не прорывал. «Такой информации нет, такой, чтобы смели полицию и прорвали кордон», — сказали в управлении на транспорте МВД.

В Роспотребнадзоре агентству сообщили, что все прилетевшие пассажиры должны остаться на карантине, а больничный лист и справку о карантине им привезут на дом.

Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, возникла проблема в выдаче постановлений сотрудниками Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«Было порядка 650 пассажиров авиакомпаний Azur Air и Nordwind, два рейса. Пассажиры утверждают, что было около 50 постановлений на всех, в итоге часть пассажиров покинули аэропорт без них. По данным Роспотребнадзора, планируется доставка документов на дом», — заявили в пресс-службе воздушной гавани, добавив, что все службы аэропорта отработали в штатном режиме и багаж туристы получили вовремя.

О том, что вечером 19 марта пассажиры в аэропорту Красноярска взяли штурмом выход из воздушной гавани после того, как несколько часов прождали постановления о карантине, сообщал местный портал NGS24. Как пишет издание, за два часа справки выдали только 50 туристам, а всего их было около 800.

Как сообщила РБК одна из прибывших в Красноярск туристов Анастасия Пушкарева, после семичасового перелета из Таиланда пассажиры были вынуждены долго ждать в аэропорту. «Теперь мы ждем постановления о карантине. Выдает их одна-единственная девушка», — сообщила она.

Теги: Красноярск, аэропорт, коронавирус, новости РБК
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