Власти ответили на сообщения о штурме аэропорта туристами в Красноярске

Недовольные пассажиры, которых задержали с выдачей постановлений о карантине, не брали штурмом выход из аэропорта Красноярска, заявили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, передает «РИА Новости».

В полиции подтвердили, что скопление людей в аэропорту действительно было, но кордон никто не прорывал. «Такой информации нет, такой, чтобы смели полицию и прорвали кордон», — сказали в управлении на транспорте МВД.

В Роспотребнадзоре агентству сообщили, что все прилетевшие пассажиры должны остаться на карантине, а больничный лист и справку о карантине им привезут на дом.

Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, возникла проблема в выдаче постановлений сотрудниками Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«Было порядка 650 пассажиров авиакомпаний Azur Air и Nordwind, два рейса. Пассажиры утверждают, что было около 50 постановлений на всех, в итоге часть пассажиров покинули аэропорт без них. По данным Роспотребнадзора, планируется доставка документов на дом», — заявили в пресс-службе воздушной гавани, добавив, что все службы аэропорта отработали в штатном режиме и багаж туристы получили вовремя.