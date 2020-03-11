ФСБ задержала в Крыму четверых участников группировки «Хизб ут-Тахрир»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с подразделениями МВД и Росгвардии задержали в Крыму четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, участники группировки распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, а также вербовали крымских мусульман.

В местах жительства задержанных участников обнаружили и изъяли значительное количество пропагандистских материалов, средств связи и электронных носителей информации. Следственные органы завели в отношении участников группировки уголовные дела.

Исламская политическая партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») была основана в Палестине в 1953 году.

Организация действует в Египте, Сирии, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе.

В России была признана запрещенной организацией решением Верховного суда в 2003 году. Помимо России, она запрещена в ряде арабских, азиатских, ближневосточных и восточноевропейских стран.

В ноябре 2019 года в Ростове-на-Дону вынесли приговор шестерым членам этой запрещенной организации, проживавшим в Крыму. Муслима Алиева, Инвера Бекирова, Вадима Сирука, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова и Эмир-Усеина Кука признали виновными по ряду статей о терроризме и приговорили к срокам от семи до 19 лет.