При взрыве газа в многоэтажке в Перми погиб человек

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В Перми в пятиэтажном многоквартирном доме произошли хлопок газа и пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в 12:35 по местному времени (10:35 мск) на третьем этаже дома по улице Чернышевского. Когда пожарные прибыли на место, квартира горела открытым пламенем.

Площадь пожара составила 20 кв. м, его ликвидировали спустя полчаса. В ходе тушения спасатели обнаружили тело погибшего. Еще три человека госпитализированы.

В МЧС отметили, что при взрыве несущие конструкции дома не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения «РИА Новости» подтвердили, что в результате происшествия три человека пострадали и один погиб. «Люди доставлены в больницу. Им оказывается помощь», — сообщили в ведомстве.