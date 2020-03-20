ТАСС отказался от продолжения выпуска интервью Путина отдельными сериями

Владимир Путин и Андрей Ванденко (Фото: kremlin.ru)

Оставшиеся серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину» покажут в рамках большого итогового фильма. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению агентства, выпуск заключительных серий пришелся на кардинальные изменения новостной повестки, которая пошла вразрез с идеей проекта — попыткой оценить вместе с главой государства перемены в стране за 20 лет. В последнее время мир преимущественно волнуют пандемия коронавируса и экономическая ситуация, указывает ТАСС.

Следующая серия должна была выйти 23 марта, однако теперь зрителям придется дождаться выхода полноценного фильма, куда войдут не только ранее опубликованные серии, но и новые ответы президента о семье, отдыхе, личных потерях, а также кадры, как создавался проект. ТАСС покажет фильм 26 марта.

Всего агентство выпустило уже 17 серий проекта. В ходе интервью Путин ответил на вопросы про новое правительство, Украину, оппозицию, бизнес, международные отношения и планах после 2024 года.